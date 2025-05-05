Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Adıyaman merkezli yapılan operasyonlarda, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde şu maddelere el konuldu:

215 gram sentetik kannabinoid hammaddesi

95 adet captagon hap

12 gram bonzai

9 gram metamfetamin

3 adet uyuşturucu kullanma aparatı

Adli İşlemler Başlatıldı

Gözaltına alınan 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Jandarmadan Uyarı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle ilgili duyarlı olmaya çağırırken, benzeri operasyonların halkın huzur ve güvenliği için aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA