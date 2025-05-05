Sanatta Yeni Başlangıçlar: Güzel Sanatlara Hazırlık Sınıfları Açılıyor

Bu yıl ilk kez, güzel sanatlar akademilerine hazırlanan öğrenciler için özel sınıflar da açılacak. Bu özel hazırlık programında, temel müzik bilgisi, ritim, kulak eğitimi, şan ve solfej gibi alanlarda yoğunlaştırılmış eğitimler sunulacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek dersler, gençlerin yetenek sınavlarına hazırlık sürecine profesyonel bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tutdere: “Depremin Yıktığı Umutları Sanatla Yeniden İnşa Ediyoruz”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, yaz kurslarının başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Belediyemiz bünyesinde konservatuvarımızın yeni dönem kayıtlarını başlatmış bulunuyoruz. Müzikten tiyatroya, halk oyunlarından enstrüman eğitimine kadar geniş bir yelpazede sunacağımız kurslarla, yalnızca yetenekli gençlerimizi desteklemeyi değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak bir nefes alanı oluşturmayı hedefliyoruz.

6 Şubat depremlerinden ağır yara alan şehrimizde sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inancımızla, tüm hemşehrilerimizi özellikle gençlerimizi bu sürece dahil olmaya davet ediyorum.”

Amatör ve Akademik Sanat Eğitiminde Yeniden Başlangıç

6 Şubat depremlerinden sonra amatör ve akademik düzeyde sanat eğitiminin yeniden başladığı Adıyaman Belediye Konservatuvarı, bu yaz dönemiyle birlikte bölgedeki kültürel hareketliliğe önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Sanat yoluyla psikolojik iyileşmeyi ve sosyal dayanışmayı desteklemek isteyen Belediye, kurslarla birlikte sanatseverlere bir araya gelme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

5 Branşta 17 Kurs: Sanatın Her Dalı Bu Yaz AKEM’de

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) çatısı altında yürütülecek yaz kurslarında, aşağıdaki branşlarda eğitimler verilecek:

Enstrüman Eğitimi: Keman, Gitar, Kaval-Ney, Bağlama, Yan Flüt, Ritim (Davul-Bendir), Piyano, Ud-Cümbüş, Ruzba (Azeri Bağlaması)

Sahne Sanatları: Tiyatro

Görsel Sanatlar: Resim-Heykel

Performans ve Topluluk Çalışmaları: Koro Çalışmaları, Halk Oyunları

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kurslarının kayıt süreciyle ilgili detaylı bilgiye belediyenin resmi internet sitesinden ya da AKEM binasından ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak : PHA