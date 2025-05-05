Halkın derdi geçim! Emekli, işçi, esnaf, çiftçi perişan. Mazot 50 liraya dayanmış, kiralar uçmuş, esnaf kepenk kapatıyor!

Geçim sıkıntısı büyürken iktidar gündem değiştiriyor. Gerçek gündem: açlık, yoksulluk, adaletsizlik... Yoksulluk, sadece ihtiyaçların eksikliği değil, aynı zamanda insan onurunun, sabrının ve umudunun da sınandığı bir süreçtir. Yoksulluk sınırını aşamayan bir ücret, emeğin değerini yok saymaktır.

Türkiye’de işçi, en düşük ücretle en ağır yükü taşıyor. Asgari ücret, emekli maaşı artık bir kira bile etmiyor!

🗳️ 💸 Faizler %49, enflasyon %38.1, lira değer kaybediyor.

🛒 Pazarda fileler boş, sofralar eksik.

📉 Ekonomi çöküyor, halk yoksullaşıyor.

🇹🇷 Geçim değil, seçim derdi sardı ülkeyi.

Halkın alım gücü hızla düşüyor, İşçi,emekçi, esnaf ve memurun hali ortada. Halkı işsizliğe, gençleri umutsuzluğa iten siyasi anlayış iflas etmiştir. Pazarda torbalar dolmuyor.

Vatandaş Türkiye'de geçinmenin bin bir zorluğundan dert yandı: “Kasabın önünden geçmek cesaret işi”

Vatandaşın cüzdanı da buzdolabı da boş. Kuruş hesabı yaptıran bu adaletsiz düzene birlikte dur diyeceğiz. #Geçinemiyoruz o halde hemen erken seçim diyoruz.

İcralık olmamak uğruna borcu borçla kapatmak zorunda kalan vatandaş faiz üzerine faiz ödemekten iflahı kesildi. Yönetenler unutmasın: Halkın huzuru, bir ülkenin temelidir. Halk açsa, vicdan tok olamaz.

Yargının bağımsızlığı için, demokrasi için, eğitim için, düşünce özgürlüğü için, daha yüksek alım gücü için artık erken seçim zorunluluktur. Yoksulluğa, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı artık yeter diyoruz!

#Geçinemiyoruz

#ErkenSeçim