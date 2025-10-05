Dünyada 193 bağımsız ülke ve 2 gözlemci devlet (Vatikan ve Filistin) bulunmaktadır.

8 milyarlık dünya nüfusunun 2 milyarı Müslümandır.

Ancak bu kadar büyük bir nüfusa rağmen,

dünyada hiçbir devlet,

yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla soykırım politikaları yürüten İsrail’e karşı resmi yardım gemisi dahi gönderememektedir.

Yerine ne mi oluyor?

Vicdan sahibi sıradan insanlar, kendi imkânlarıyla bu zulme karşı harekete geçiyor, yola çıkıyor.

Neden Hiçbir Devlet Adım Atamıyor?

Çünkü ABD’nin İsrail’e verdiği sınırsız destek karşısında dünya devletleri sessizliğe bürünüyor.

Kısacası: “Neredeyse dünya bir yana, ABD bir yana.”

Bu güç dengesizliğinin nedeni oldukça açık:

ABD,

bilimde,

teknolojide,

ekonomide ve askeri alanda dünyanın en güçlü ülkesidir.

Zeka Ve Bilimin Gücü

ABD’nin bu gücünün ardındaki en önemli sır;

zekâya,

bilime ve eğitime olağanüstü önem vermesidir.

Çünkü zekâ bir ülkenin geleceğidir.

Bugün dünyanın en zeki çocukları ,

ABD’de eğitim almak için sabırsızlanıyor.

Neredeyse her ülkede, bireylerin kariyer yolculuğundaki en büyük hayallerinden biri;

ABD üniversitelerinden diploma sahibi olmak,

akademik unvan elde etmek veya orada çalışmaktır.

Bir kişi Amerika’ya öfke duysa,

hatta onu eleştirse bile,

sonunda şu gerçekle karşılaşır:

Oğlunun,

kardeşinin ya da kendisinin ABD’de okumasını veya çalışmasını gururla anlatır.

İşte ABD,

dünyanın dört bir yanından üstün zekâlı beyinleri topladığı için devasa bir güce ulaşmaktadır.

Bu nedenle, bu güce doğrudan kafa tutabilecek bir devlet olmadığı için 192 devletin yapamadığını birkaç vicdanlı aktivist üstlenmektedir.

“SUMUD”: Direnişin Adı

“Direniş bazen bir kurşunla değil,bir fikirle,bir iradeyle başlar”

“Sumud”, Filistin direniş kültüründe işgal ve baskılara karşı gösterilen sarsılmaz iradenin ve hayatta kalma mücadelesinin adıdır.

Bu ruhla doğan Küresel Sumud Filosu (GSF),

30 Ağustos'ta Cenova'dan, 31 Ağustos'ta Barselona'dan ve 7 Eylül'de Tunus ile Katanya'dan İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkmıştır.

Bu girişimin öncüleri, farklı ülkelerden gelen,

sivil toplum liderleri ve aktivistlerdir.

Küresel Dayanışma Hareketi

Küresel Sumud Filosu (GSF):

- 44’ten fazla ülkeden,

- Binlerce aktivistin katılımıyla,

- 50’den fazla gemiyle Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu yapı, tam anlamıyla uluslararası bir sivil dayanışma hareketidir.

Öne Çıkan İsimler

GSF yönetim kurulundaki bazı önemli isimler:

- Thiago Ávila (Brezilya)

- Saif Abukeshek (Filistin/İspanya)

- Nadir Al-Nuri (Malezya)

- Maria Elena Delia (İtalya)

- Torkia Chaibi (Tunus)

- Wael Nawar (Tunus)

- Hayfa Mansouri (Tunus)

- Kleoniki Alexopoulou (Yunanistan)

- Melanie Schweizer (Almanya)

- Karen Moynihan (İrlanda)

Ayrıca, Güney Afrika’dan Mandla Mandela (Nelson Mandela’nın torunu) gibi küresel figürler de bu mücadeleye destek vermektedir.

Son Söz: Zeka Ulusal Güvenliktir

Dünya ülkeleri arasında güçlü olmak istiyorsak, üstün zekâlı bireylere sahip çıkmalıyız.

Bu zekâyı korumak ve geliştirmek bir devlet politikası hâline gelmelidir.

“Bir millet zekâsını kaybederse, geleceğini de kaybeder.”

Geleceğimizi şekillendirecek üstün zekâlı çocuklarımızı devlet desteğiyle yetiştirmek artık bir tercih değil, bir ulusal güvenlik meselesidir.

Eğer:

- Milli güvenliğimizi sağlamak,

- Gazze’deki gibi zulme uğrayan kardeşlerimizin yaralarını sarmak,

- Doğu Türkistan’dan dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara el uzatmak istiyorsak;

Zekâyı korumak ve geliştirmek için sınırsız yatırım yapmak zorundayız.

Bu, sadece bir eğitim politikası değil, ülkemizin bekasıyla ilgili bir meseledir.

Vicdanın Ve Onurun Adı: SUMUD

“Zulmün karşısında susan, zulmü yapan kadar suçludur.” – Hz. Ali

“Mazlumun ahı, yerde kalmaz.”

SUMUD, işte bu zulmün ve ahın karşısında insanlığın onurunu ayağa kaldıran iradenin adıdır.