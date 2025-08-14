Emeklilerin Gücü

Ne X kuşağı,

Ne Y kuşağı,

Ne Z kuşağı,

Ne Alfa kuşağı,

Ne şu kuşak,

Ne bu kuşak,

Ne şu kitle,

Ne bu kitle...



Seçmen potansiyeli olarak devasa bir güçtür emekliler.



Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2024 faaliyet raporuna göre SGK’ dan aylık alan 16.667.617 kişi olduğu belirtilmiştir.

Bu sayı yalnızca bir istatistik değil; toplumun yaş almış, tecrübeli, hak sahibi ve sosyal dayanışmanın simgesi olan geniş bir kesimini temsil etmektedir.

2023 yılı genel seçimlerinde 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen vardı.



Emeklilerin kendi çevrelerinde oluşturduğu etkiyle birlikte:

- eşleri,

- çocukları ve

- yaşadıkları sosyal çevre göz önüne alındığında,



minimum iki kişi ile çarparsak:

16.197.419 x 2 = 32.394.838 seçmen demektir.



Bu da, toplam seçmen sayısının yarısına denk gelmektedir.



Emekli Sayısı ve Seçim Sonuçları Üzerine

Emekli sayısı ile son yapılan 2023 Genel ve 2024 Yerel Seçimleri'nde partilerin aldıkları oy sayılarını karşılaştırdığımızda çok dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkıyor:



2023 Genel Seçimlerinde Partilerin Aldığı Oy Sayısı

- AK Parti: 19.392.462

- CHP: 13.802.183

- MHP: 5.484.820

- İYİ Parti: 5.275.981

- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 4.803.922

- YRP: 1.527.048

- Zafer Partisi: 1.216.399

- Türkiye İşçi Partisi (TİP): 956.057

- BBP: 530.770

- Memleket Partisi: 502.669

- Genç Parti: 112.972

- Adalet Partisi: 109.236

- Sol Parti: 77.992

- Anavatan Partisi: 66.102

- Türkiye Komünist Partisi: 63.809

- Vatan Partisi: 52.720

- Millet Partisi: 52.315

- Hak ve Özgürlükler Partisi: 42.509

- Adalet Birlik Partisi: 41.196

- Halkın Kurtuluş Partisi: 31.831

- Güç Birliği Partisi: 26.359

- Türkiye Komünist Hareketi: 17.476

- Milli Yol Partisi: 17.758

- Yenilik Partisi: 11.171

- Bağımsızlar: 226.831

Toplam: 54.442.588 oy



2024 Yerel Seçimlerinde Partilerin Oy Sayısı

Toplam kayıtlı seçmen sayısı: 61.430.934



- CHP: 15.804.595

- AK Parti: 14.846.630

- YRP: 3.187.112

- MHP: 3.016.739

- HEDP: 2.645.951

- İYİ Parti: 2.098.700

- Zafer Partisi: 1.118.900

- Saadet Partisi: 594.020

- BBP: 585.701

- Hür Dava Partisi: 313.804

- TİP: 208.991

- DEVA: 206.026

- BTP: 168.900

- DP: 153.642

- Memleket Partisi: 116.104

- TKP: 112.061

- Sol Parti: 72.124

- DSP: 50.965

- Gelecek Partisi: 50.336

- Vatan Partisi: 48.257

- EP: 41.413

- MP: 32.469

- Anavatan Partisi: 21.486

- Türkiye Komünist Hareketi: 20.163

- Milli Yol Partisi: 13.262

- Yeni Türkiye Partisi: 3.688

- Halkın Kurtuluş Partisi: 3.240

- Anadolu Partisi: 2.848

- Adalet Partisi: 2.816

- Adalet Birlik Partisi: 2.312

- Hak ve Özgürlükler Partisi: 1.727

- Ocak Partisi: 1.698

- Aydınlık Partisi: 865

- Bağımsızlar: 152.353

Toplam: 45.772.262 oy



Bir Gerçek: Sessiz Güç

Bu veriler ışığında siyasi tercihler ve sandığa yansıyan sonuçlar, demokratik hayatın doğal bir parçasıdır. Ancak şu gerçek unutulmamalıdır:



“Yaşlıların duası, gencin yolunu aydınlatır;

Tecrübe bir ışık, emek ise alın teridir.”



Emekliler sadece bir istatistik kalemi değil; geçmişin emeğiyle bugünün yükünü taşıyan, toplumun temel direkleridir.

Toplumsal hafızanın taşıyıcıları, sandığın da sessiz devasa çoğunluğudur.



Son Söz

Emekli vatandaşlarımızın sayısı,

etkisi ve yönelimleri;

sadece ekonomik politikalar açısından değil,

toplumsal denge,

siyasi istikrar ve sosyal barış açısından da dikkate değer bir güçtür.