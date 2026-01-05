'8. Toplu Sözleşme Süreci Hak Gaspıyla Sonuçlandı'

Açıklamasında, kamuda yürütülen 8. Toplu Sözleşme sürecine değinen Aytemir, hükümetin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle derinleşen ekonomik krizin kamu emekçilerinin yaşamını ağırlaştırdığını belirtti. Toplu sözleşme masasında kamu emekçilerinin taleplerinin dikkate alınmadığını savunan Aytemir, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye'nin üçüncü büyük memur konfederasyonu olarak oturduğumuz masada kamu emekçisinin haklı taleplerine kulak tıkandı, müzakere yapılmayıp müsamere sergilendi. Utanç verici ücret artışları, utanmadan müjde diye paketlenip sunuldu. Sonuç olarak kamu emekçileri, emeklileri ve aileleri de hesap edildiğinde yaklaşık 20 milyon yurttaş açlığa mahkûm edildi.'

'Karın Tokluğuna Çalışmak Bile Lüks Hale Getirildi'

AK Parti iktidarı döneminde kamu emekçilerinin çalışma koşullarının ağırlaştığını savunan Aytemir, 'AKP'nin yeni Türkiyesi'nde karın tokluğuna çalışmak, bizzat devlette çalışan emekçiler için bile lüks hale getirildi. Haklarımız çalındı' dedi.

'TÜİK Gerçeklerle Oynamaya Devam Ediyor'

Açıklamasında TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerine de sert tepki gösteren Aytemir, yüzde 0,89 olarak açıklanan enflasyon oranının hayatın gerçekleriyle örtüşmediğini savundu.

'Çarşıda, pazarda etiketlerin günlük olarak arttığı, insanların yüzde 70'inin yoksulluk sınırı altında yaşadığı bir ülkede değilmişiz gibi veriler sunuluyor. Bu oran, nasıl tespit edildiği TÜİK'in kendisinden başka kimse tarafından bilinmeyen bir rakamdır' diyen Aytemir, kamu emekçileri ve emeklilerin bu oran üzerinden enflasyon farkı alacağını hatırlattı.

'Bu Hırsızlıktır, Bu Emek Düşmanlığıdır'

Aytemir, açıklamasında kullanılan ifadeleri sertleştirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bu, emekçilerin ve emeklilerin bir yıl boyunca daha da yoksullaşmasına, bir kez daha hakkının çalınmasına en tepeden karar verilmesi demektir. Bu hırsızlıktır. Bu emek düşmanlığıdır. Bu krizi çıkaranların faturayı inatla ve utanmadan emekçiye ödetme niyetidir. Kabul etmiyoruz.'

'Geçim Mücadelesi Değil, Geçim Savaşı Veriliyor'

Ekonomik tabloya ilişkin örnekler de paylaşan Aytemir, son bir yılda kiraların yüzde 95 arttığını, maaşların büyük bölümünün kira giderlerine gittiğini belirtti. Temel gıda ürünlerine erişimin zorlaştığını ifade eden Aytemir, 'Geçim mücadelesi lafı artık yetersiz kalıyor, geçim için savaş veriyoruz' dedi.

'Açlık Sınırı 30 Bin Lirayı Aştı'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi Kamu-Ar'ın aralık ayı raporuna da değinen Aytemir, açlık sınırının 30 bin 655 liraya, yoksulluk sınırının ise 94 bin 913 liraya yükseldiğini belirtti.

Bu rakamların, kamu emekçilerinin büyük bölümünün açlık ve yoksulluk sınırı arasında yaşam mücadelesi verdiğini gösterdiğini ifade eden Aytemir, emeklilerin ise en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini söyledi.

'Bu Yalanları Yutmuyoruz'

Açıklamasının sonunda mücadele vurgusu yapan Aytemir, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

'Birleşik Kamu-İş olarak altını çiziyoruz: Bu yalanları yutmuyoruz. Kamu emekçilerinin hakkını korumaya, her türlü hak gaspını ifşa etmeye ve bu hırsızlıklara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE