Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlı ve koordineli adımların etkisiyle dezenflasyon sürecinin güçlendiğini belirterek, yıllık enflasyonda önemli bir gerileme sağlandığını bildirdi.

Cevdet Yılmaz, uygulanan ekonomi programına duyulan güvenin artmasıyla birlikte enflasyon göstergelerinde belirgin bir iyileşme yaşandığını vurguladı.

'DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLENİYOR'

Yılmaz, enflasyonla mücadelede gelinen noktaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

'Enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlarımız ile Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon süreci güçleniyor.

Tüketici enflasyonu aralık ayında yüzde 0,89 oranında gerçekleşirken, aylık enflasyonun belirgin şekilde yavaşlamasıyla yıllık enflasyon yüzde 30,89 seviyesine gerilemiştir.'

'GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ GEÇİCİ'

Tarımsal üretimde yaşanan olumsuzluklara dikkat çeken Yılmaz, gıda fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğunu ifade etti:

'Bu yıl, don ve kuraklık olayları nedeniyle tarımsal üretimdeki azalma, gıda fiyatları üzerinde geçici artışa neden olmuş ve 2025 yıl sonu enflasyonunun beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesinde etkili olmuştur.

Sınırlı ve geçici şoklara rağmen talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşme sayesinde enflasyondaki düşüş 2024 Mayıs ayına göre 44,6 puana ulaşmıştır.'

'TEMEL MAL ENFLASYONU YÜZDE 17,7'YE GERİLEDİ'

Enflasyonun alt kalemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, temel mal ve hizmet enflasyonundaki gelişmelere işaret etti:

'Temel mal enflasyonu 2025 sonu itibarıyla yılık yüzde 17,7'ye gerileyerek tüketici enflasyonunun 13,2 puan altında gerçekleşmiş; hizmet enflasyonundaki yavaşlama ise kademeli bir şekilde devam ederek yıllık yüzde 44'e düşmüştür.'

'EĞİTİM VE KİRADA BELİRGİN YAVAŞLAMA BEKLİYORUZ'

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini paylaşan Yılmaz, geriye dönük fiyatlama davranışlarının zayıflayacağını belirtti:

'Önümüzdeki dönemde, eğitim ve kira gibi geriye dönük fiyatlama eğiliminin güçlü olduğu kalemlerde gözlenecek fiyat artış hızındaki belirgin düşüşlerin, yıllık enflasyondaki iyileşmeyi daha ileri bir düzeye taşıyacağını öngörüyoruz.'

'ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK SÜRECEK'

Ekonomi politikalarının bütüncül bir anlayışla sürdürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

'Bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye, gelirler politikaları ve yapısal dönüşüm adımlarıyla programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadeleyi önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz.'

'YÖNETİLEN FİYATLAR HEDEF ENFLASYONLA UYUMLU OLACAK'

Mali disiplin ve kamu harcamalarına da değinen Yılmaz, dezenflasyon sürecine maliye politikasıyla destek verileceğini ifade etti:

'Bu dönemde bir yandan mali disiplini sürdürürken, diğer yandan deprem harcamalarındaki azalmayla beraber oluşan mali alanla yönetilen/yönlendirilen fiyatları hedef enflasyonla uyumlu şekilde belirleyerek dezenflasyon sürecine destek vereceğiz.

Ayrıca, sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarında hayata geçireceğimiz arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz.'

'2026'DA YÜZDE 20'NİN ALTINI HEDEFLİYORUZ'

Orta vadeli enflasyon hedeflerine de değinen Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Bu kapsamda 2026 yılında enflasyonun yüzde 20'li seviyelerin altına inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gerilemesini hedefliyoruz.'

'SOSYAL REFAH KALICI OLARAK YÜKSELECEK'

Yılmaz, dezenflasyon sürecinin ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

'Dezenflasyonun tesisi ile öngörülebilirliğin artmasını, yatırım ortamının iyileşmesini ve sosyal refahın kalıcı olarak yükselmesini amaçlıyoruz.'

