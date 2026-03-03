Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Kriminal Başkanlığı ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 10 yıl önce işlenen iki ayrı kadın cinayeti aydınlatıldı.

Bolu ili Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024 tarihinde toprağa gömülü halde bulunan kafatası ve kemik parçaları üzerinde, Jandarma Kriminal Başkanlığınca DNA incelemesi yapıldı.

'Interpol ile İş Birliği Yapıldı'

Interpol üzerinden maktullerin ailelerine ulaşıldı. İstanbul'da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri ile bulunan kemik parçalarından elde edilen DNA profilleri karşılaştırıldı ve kimlikler kesin olarak tespit edildi.

Yapılan karşılaştırmalarda, maktullerden alınan örneklerin 2016 yılında İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleştiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında yürütülen detaylı araştırmalar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyon neticesinde, kemiklerin 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan yabancı uyruklu M.M. ve M.Y. isimli iki kadına ait olduğu tespit edildi.

'Faillerin F.Y. ve Y.D. Olduğu Belirlendi'

JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince maktullere ait cep telefonlarının HTS kayıtlarının incelenmesiyle derinleştirilen soruşturmada, iki kadının F.Y. ve Y.D. isimli şahıslar tarafından öldürülerek Mengen'de ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, 2016 yılında işledikleri başka bir 'Kasten Öldürme' suçundan dolayı halen cezaevinde hükümlü oldukları tespit edildi.

25 Şubat 2026 tarihinde ifadeleri alınan iki zanlı, 'Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçundan bir kez daha tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

HABER: BOLU (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

