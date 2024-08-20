Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından duyurulan karar, şehirdeki temizlik standartlarını artırmak ve çevre kirliliğini önlemek için alınan önlemlerden biri olarak değerlendiriliyor. Başkan Özcan, Bolu'nun doğal güzelliklerini korumak ve halk sağlığını iyileştirmek için bu tür sert tedbirlerin gerekli olduğunu belirtti.

Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, "Bolu'muzun temiz ve yaşanabilir bir şehir olması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Yere çöp atanlar, bu düzenleme ile ciddi bir şekilde cezalandırılacak. Bu uygulama, çevre bilincinin artmasına ve şehirdeki temizlik seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Yeni ceza düzenlemesi, Bolu Belediyesi tarafından sıkı bir şekilde denetlenecek ve kurallara uymayanlara yönelik cezai işlemler uygulanacak. Başkan Özcan, tüm vatandaşların bu kurallara uyarak şehrin temizliğine katkıda bulunmasını ve çevre bilincinin artırılmasının düşünüldüğünü ifade etti

Kaynak : PHA