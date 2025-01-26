Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ve 78 kişi hayatını kaybettiği olaya ilişkin yetki tartışmaları sürüyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, soruşturmanın gerçekleri ortaya çıkarmak yerine sorumluları gizlemeye yönelik olduğunu iddia etti.

"Bunları söylemek zorundayım, Bakan çıplak" diyen Başkan Özcan, otelin Turizm Bakanlığı belgeli olduğunu ve bakanlık tarafından denetlenmesi gerektiğini öne sürdü.

https://twitter.com/tanjuozcanchp/status/1883462952285835365

Savcılığın ne genel ne de yerel yetkililerden bilgi istemediğini belirten Bakan Özcan, Çalışma Bakanlığı'nın iş güvenliği önlemlerini denetlemesi gerektiğini, ancak bakanlık yetkililerinin ifadelerinin alınmadığını iddia etti. Televizyonlarda, açık oturumlarda yapılan yorumlara da sert çıkarak, "Kusura bakmayın ben bunları açıklamak zorundayım. Adalet bir gün herkese lazım olacak" dedi.