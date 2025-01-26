Soruşturma Başlatıldı, 3 Kişi Gözaltında

Sosyal medyada gündeme gelen iddialar üzerine başlatılan soruşturmada, yangın faciasında vefat edenlerin ailelerinin aranarak acılarının istismar edildiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen başlattığı soruşturma kapsamında, 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu Aksaray, Nevşehir ve Bitlis’te yaşayan 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden vicdansızlar yakalandı. Bu yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimizi yaktı. Ancak bir sosyal medya platformunda, hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı ve ailelerin aranarak acılarının istismar edildiği tespit edilmiştir.”

Gözaltına Alınanların Kimlikleri Açıklandı

Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerin kimliklerini şu şekilde paylaştı:

B.M.D., 21 yaşında, Aksaray’da ikamet ediyor.

F.A., 20 yaşında, Nevşehir’de yaşıyor.

D.D., 19 yaşında, Bitlis’te ikamet ediyor.

Tespit edilen diğer iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, şunları ekledi:

“Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslar tek tek yakalanacaktır. Bu vicdansızlar sadece halkımızın vicdanında değil, hukuk önünde de yargılanacaktır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza ve şahısları yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum.”

“Halkımızın Acısıyla Dalga Geçilemez”

Yerlikaya, milletin acısının istismar edilmesine karşı sert bir mesaj vererek, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil, hukuk önünde de hesap verecektir.”

Soruşturma sürecinde elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda ek gözaltıların yapılabileceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılacağını ve suçluların cezalandırılacağını vurguladı.

Kaynak : PHA