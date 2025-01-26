"Bugünkü anlayışla deprem sorunu çözülmez"

6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne hazırlık yapan medya ve siyasilerin açıklamalarına işaret eden Görür, mevcut yaklaşımların yeterli olmadığını belirtti. Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Medya harıl harıl hazırlanıyor. Siyasetçiler neler yaptıklarını, neler yapacaklarını anlatıyor; depremzedeler nelerin eksik olduğunu söylüyor. İyimserlik, karamsarlık almış yürümüş. Aziz milletim, bugünkü anlayışla her şey yapılmış, tamamlanmış olsa bile deprem sorunu bitmeyecek. Bu sorun ancak anlayışımızı değiştirerek çözülebilir."

"Depremler ebediyen tekrarlanacak"

Depremlerin doğa gerçeği olduğunu hatırlatan Görür, gelecekte de benzer acıların yaşanabileceği konusunda uyardı. Görür, şunları kaydetti:

"Soruyorum size: Yarın yine buralarda deprem olmayacak mı? Başka yerlerde olmayacak mı? Depremler ebediyen tekrarlanacak. Belki o sırada biz olmayacağız ama çocuklarımız, nesillerimiz olmayacak mı? Aynı acıları onlar çekmeyecek mi? Bütün acı ve ölümleri birbirimize devredip duracak mıyız?"

"Deprem dirençli kentler oluşturulmalı"

Depremlerin etkilerini minimuma indirmenin yolunun deprem dirençli kentler kurmaktan geçtiğini belirten Görür, şu önerilerde bulundu:

"Deprem dirençli kent büyük depremleri minimum hasarla atlatan kent demektir. Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevreyi ve ekonomiyi eğitim, bilim ve günümüz teknolojileriyle deprem dirençli hale getirirsek bu dertten büyük ölçüde kurtuluruz. Çağdaş deprem ülkeleri böyle yapıyor. Biz binlerce insanımızı feda ederken oralarda ancak birkaç kişi tesadüfen ölüyor."

"Yöneticilerden talep edin"

Görür, vatandaşların bu süreçteki rolüne de dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı:

"Yeter ki sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin. Bu sorun ancak birlikte hareket ederek ve bilimsel yöntemlerle çözülebilir."

Kaynak : PHA