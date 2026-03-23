22 Bin 340 Araç Denetlendi

16 Mart – 22 Mart 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda binlerce araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimlerin Detayları ve İstatistikler

Bolu genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında toplam 1.408 uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerin sonuçlarına dair öne çıkan veriler şu şekilde açıklandı:





Denetlenen Toplam Araç ve Sürücü Sayısı: 22.340



Kurallara Uymadığı Tespit Edilen Araç ve Sürücü Sayısı: 1.448



İhlal Türlerine Göre Oranlar

Yapılan denetimlerde tespit edilen kural ihlallerinin dağılımı ise şöyle gerçekleşti:





Hız İhlali: Yüzde 32,1



Emniyet Kemeri ve Kask Kullanmayanlar: Yüzde 9,5



Periyodik Muayenesi Yapılmamış Araçlar: Yüzde 8,3



Sürücü Belgesiz Araç Kullanımı: Yüzde 2,9



Kamu Huzurunu Bozan Araç ve Sürücüler: Yüzde 0,4



Zorunlu Mali Sigortası Bulunmayan Araçlar: Yüzde 0,3



Bolu Valiliği, emniyet ve jandarma birimlerinin trafik düzenini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla denetimlerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.



HABER KAYNAK: BOLU/ TEKHA