Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların travmalarını rehabilite etmek ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla uygulanan Anka Çocuk Destek Programı’na ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Göktaş, 2014 yılından bugüne kadar programdan yaklaşık 18 bin 860 çocuğun faydalandığını bildirdi.

59 İhtisaslaşmış Merkezde Kişiselleştirilmiş Destek

Programın ülke genelindeki 59 İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi'nde titizlikle uygulandığını belirten Bakan Göktaş, çocukların geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerin etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Göktaş, "Çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz Anka Çocuk Destek Programı’ndan bugüne kadar yaklaşık 18 bin 860 çocuğumuz yararlandı" dedi.

BİRDEF ile Risk Analizi ve Özel Danışmanlık

Çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi için Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF) kullanıldığını vurgulayan Bakan Göktaş, rehabilitasyon sürecine dair şu bilgileri verdi:



"Rehabilitasyon sürecine tabi tutulan her çocuğa konuyla ilgili özel eğitimden geçmiş bir danışman atanıyor. Danışman tarafından çocuğun eğitim geçmişi, sağlık durumu, aile ilişkileri, sosyal çevresi ile olası istismar, bağımlılık ya da suça sürüklenme öyküsü gibi kritik bilgiler değerlendiriliyor; çocuğun ihtiyaçları ve risk alanları ortaya çıkarılıyor."

Aile Sürece Dahil Ediliyor, Destek Bütüncül Sunuluyor

Bakan Göktaş, aile ile iletişimde bir engel bulunmadığı takdirde ailelerin de aktif olarak sürece katıldığını ifade etti. Çocuklara rehabilitasyon sürecinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra meslek edindirme kurslarının da verildiğini belirten Göktaş, programın kapsamının genişletildiğini altını çizerek şunları ekledi:



"Başlangıçta yalnızca İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanan modelin kapsamını genişleterek, programın tüm çocuk bakım kuruluşlarında uygulanmasına yönelik önemli dönüşüm gerçekleştirdik. Böylece koruma ve bakım altındaki çocuklara sunulan psikososyal destek hizmetleri, bilimsel temelli bir yaklaşımla standartlaştırılarak tek bir sistem altında bütüncül biçimde yürütülmeye başlandı."