Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11. Kültür Sanat Yarışmaları kapsamında düzenlediği Gençler Arası Bilgi Yarışması İl Finali, Adıyaman Tunahan Özbilgin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Lise ve üniversite kategorilerinde yarışan öğrenciler, bilgi ve birikimlerini ortaya koyarak mücadele etti. Yarışma sonunda her iki kategoride dereceye giren öğrenciler belirlenirken, Adıyaman'ı bölge yarışmasında temsil edecek isimler de netleşti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, gençlerin performansından memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Gençlerimizin bilgiye olan ilgisi, azmi ve özgüveni bizleri son derece gururlandırmaktadır. Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin kendilerini ifade etmelerine ve geliştirmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. İl finalinde dereceye giren ve ilimizi bölge yarışmasında temsil edecek tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.

