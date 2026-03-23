ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomatik temasların sürdüğünü belirterek, İran'ın enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıların 5 gün süreyle ertelendiğini açıkladı. Trump, açıklamasında ABD'nin bölgedeki askeri hedeflerine ulaşmaya çok yaklaştığını ifade etti.

İran basını ise Trump'ın açıklamalarını yalanlayarak, ABD'nin İran'ın misilleme ültimatomu nedeniyle geri adım attığını öne sürdü. Taraflar arasında çelişkili açıklamalar dikkat çekti.

4Öte yandan İsrail'in, ABD ve İran'dan gelen peş peşe açıklamaların ardından İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırı başlattığı bildirildi. Bölgedeki gerilim hızla tırmanırken, İran ordusu da sert bir uyarıda bulundu.

İran tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran topraklarına yönelik bir operasyon başlatması durumunda Basra Körfezi'ne mayın döşeneceği duyuruldu.

Hürmüz Boğazı Mesajı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, boğazın güvenliğinin onu kullanan ülkeler tarafından sağlanması gerektiğini belirterek, ABD'nin bu sürece ancak talep edilmesi halinde destek vereceğini ifade etti.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri hedeflerine değinen Trump, İran'ın füze kapasitesinin etkisiz hale getirilmesi, savunma sanayi altyapısının yok edilmesi ve nükleer kapasiteye ulaşmasının engellenmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

Lübnan'a Yeni Tehdit

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Litani Nehri üzerindeki Delafe Köprüsü'ne saldırı düzenleneceğini duyurdu. Bölge halkına tahliye çağrısı yapılırken, Lübnan'ın kuzeyi ile güneyini bağlayan hat üzerindeki riskin arttığı bildirildi.

Kaynak : PERRE