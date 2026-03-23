Yapılan resmi açıklamada, akaryakıt arzına doğrudan müdahale edilmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

Acil Eylem Planı Yürürlüğe Girdi

Küresel piyasaların yakından takip edildiği vurgulanan hükümet açıklamasında, dağıtım altyapısında meydana gelen tıkanıklıklar üzerine hazırlanan acil eylem planının devreye alındığı kaydedildi. Yarından itibaren geçerli olacak yeni düzenleme, hem bireysel hem de ticari tüketicileri kapsıyor.

Günlük Alım Limitleri Belirlendi

İkinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak olan kısıtlamalara göre yakıt alım limitleri şu şekilde belirlendi:





Bireysel tüketiciler: Günde en fazla 50 litre.



Ticari işletmeler ve çiftçiler: Günde en fazla 200 litre.



HABER KAYNAK: SLOVENYA / TEKHA