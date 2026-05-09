8-12 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyona dolayısıyla Uşak'ta bulunan sporcular ve antrenörler için dernek binasında yemek programı düzenlendi. Programa sporcular, antrenörler, dernek yöneticileri ve çok sayıda hemşehri katıldı.

Hemşehriler Dernek Programında Bir Araya Geldi

Cuma akşamı gerçekleştirilen programda Besni, Adıyaman ve Kahta'dan gelen sporcu kafilesi ile Uşak'ta yaşayan hemşehriler bir araya geldi. Samimi ortamda geçen programda spor faaliyetleri, gençlerin başarıları ve hemşehri dayanışması üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

Program sonunda sporcu kafilesine Uşak'a özgü battaniye hediye edildi.

'Besni'mizi Gurbette En Güzel Şekilde Tanıtmaya Çalışıyoruz'

Zekeriya Geçer yaptığı açıklamada, memleketlerinden gelen sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Geçer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Bu dernek, Besni'yi Uşak'ta temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşudur. Besni'mizi gurbette en güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Memleketimizin sporda gösterdiği başarıyla da gurur duyduk. Turnuva sonunda gençlerimizin başarılı olacağına tüm kalbimle inanıyorum.'

Serdar Meşen'den Teşekkür

Serdar Meşen ise Uşak'ta gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meşen, sporcu kafilesine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla dernek başkanı Zekeriya Geçer'e, yönetim kuruluna, iş insanı Zeyrek Özmercan ve Uşak'ta yaşayan tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Şampiyona 12 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Muaythai Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın 12 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Turnuvada farklı illerden gelen sporcular çeşitli kategorilerde mücadele ediyor.

