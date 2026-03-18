Karma Komisyon, Milletvekillerinin Yasama Dokunulmazlığı Dosyalarını İnceleyecek

TBMM Başkanlığına, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti milletvekillerinin de bulunduğu 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Hazırlanan dosyalar, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk edildi.

Dosyalar Karma Komisyon’a Havale Edildi

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen dokunulmazlık kaldırma tezkerelerini incelemek üzere ilgili komisyona havale etti. Sevk edilen dosyalar arasında şu isimler yer aldı:





CHP Genel Başkanı Özgür Özel



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır



CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan



İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu



Karma Komisyon, söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili süreci ve dosyaların içeriğini inceleyerek karara bağlayacak.

