İçişleri Bakanı Çiftçi'den Yeni Güvenlik Vizyonu

Programda vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Bakan Çiftçi, Türkiye’nin güvenlik stratejilerindeki dönüşüme dikkat çekti.

Suç Oluşmadan Engellenecek

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin her köşesinde yeni bir güvenlik vizyonu ile hareket ettiklerini belirterek, "Sadece suçla mücadele eden değil, suçu oluşmadan engelleyen, toplumu koruyan, gençlerimizi geleceğe hazırlayan bir anlayışı hayata geçiriyoruz." dedi. Suçla mücadelede yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Çiftçi, önleyici güvenlik anlayışının önemine değindi.

Samsun'un Milli Mücadeledeki Kritik Rolü

Konuşmasında Samsun'un tarihi önemine vurgu yapan Bakan Çiftçi, "Samsun, Türk milletinin hafızasında ve Milli Mücadele'de çok özel ve önemli bir yere sahiptir. İstiklal mücadelemizin meşalesinin yakıldığı bu şehir, sıradan bir şehir değildir. Bir millete esaret prangalarının vurulmak istendiği, vatanına göz dikildiği yerde Anadolu'yu ayağa kaldıran ses ve kararlı duruş bu şehirden, Samsunlu kardeşlerimin yüreğinden yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Ecdadın İzinde Türkiye Yüzyılı Hedefi

Türk milletinin esareti kabul etmeyen karakterine vurgu yapan Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anadolu'yu bize vatan kılan Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, o kutlu müjdeye mazhar olmak için gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in, Kudüs'ü doruklarda bekleyen son hakan Abdülhamid'in, istiklal meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve nice kahramanın inancıyla, ruhuyla yolumuza devam ediyoruz. 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek Türkiye Yüzyılı'nı başlatan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'ye ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Fakat bu mücadele veriliyorsa bu, sizlerin sayesindedir. Milletimizin küllerinden doğan bu harekete, bu davaya sizler omuz verdiniz."

Huzur ve Güven İçin Kesintisiz Mesai

İçişleri Bakanlığı’nın temel sorumluluğunun huzur ve güvenliği tesis etmek olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, "Bugün Türkiye'de artık suçla mücadelede yeni bir dönemi konuşuyoruz. Önleyici güvenlik anlayışıyla gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile mücadele ediyoruz. Sokaklarımızı huzurun, mahallelerimizi güvenin mekanı haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, milletimizin huzuru için fedakarca görev yapıyor. Bu vesileyle görev başındaki tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımı gönderiyorum." şeklinde konuştu.

Adaletin ve Merhametin Son Kalesi

Türkiye’nin mazlum coğrafyalar için taşıdığı anlamı belirten Bakan Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin en büyük gücü milletidir. Bu millet mazluma yunus, zalime yavuzdur. Arakan'dan Bosna'ya, Gazze'den Kosova'ya, Halep'ten Buhara'ya varıncaya kadar bu millete dua edilir. Bütün dünya bilir ki bu millet adaletin, vicdanın, merhametin son kalesidir. Anadolu darü'l-insandır, darü's-selamdır, darü'l-İslam'dır. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Her geçen gün feryatları arşı titreten mazlumlar bizi bekliyor. Ayaklar altına alınan insanlık onurunu, ahlakı, fıtratı ihya ve inşa etmek yine bizim vazifemizdir. Türkiye Yüzyılı hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam ederken, daha güvenli şehirler, daha huzurlu mahalleler, daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Birliğimizi koruduğumuz, kardeşliğimizi yaşattığımız sürece Allah'ın izniyle bu milletın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Rabb'im tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum."

Muhabir: Adıyamanlılar Net