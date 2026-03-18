İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, durdurulan 4 TIR içerisinde yarım tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve aralarında reşit olmayanların da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir uyuşturucu sevkiyatını deşifre etti. 15 Mart günü operasyon için düğmeye basan ekipler, uyuşturucu taşıdığı belirlenen 4 araca yönelik Küçükçekmece’de eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

TIR Kasalarından Yarım Ton Uyuşturucu Çıktı

Operasyon kapsamında durdurulan 4 TIR’da yapılan detaylı aramalarda, piyasa değeri oldukça yüksek olan ve "Skunk" olarak adlandırılan toplam 527 kilo 475 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirlerine darbe vuran operasyonda, sevkiyatta görev aldığı tespit edilen şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

2'si Reşit Değil, 7 Şüpheli Tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER- KAYNAK: İSTANBUL / TEKHA