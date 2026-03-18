Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazetecilerle İftar Programında Buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, medyanın toplumsal hafıza olduğunu belirterek, "Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde, medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz" dedi. Yurt içinde ve yurt dışında büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçilerine teşekkür eden Erdoğan, doğru ve güvenilir bilginin peşinde koşan gazetecilerin Ramazan ayını tebrik etti.

Savaşın Yayılmaması İçin Yoğun Çaba Harcandı

Basın camiasının ebediyete intikal eden isimlerini rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabah Gazetesi'nin bugün vefat eden kıdemli muhabiri Murat Keklikçi'ye ve görev başında hayatını kaybeden tüm medya mensuplarına Allah'tan rahmet diledi. Özellikle Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmaya çalışırken şehit olan 275 gazeteciyi hürmetle yad eden Erdoğan, "Günün sıcak gelişmelerini kayda geçirmek de yaşadığımız çağın entelektüel izlerini geleceğe taşımak da büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu mesuliyet bazen bir haber cümlesinde, bazen bir manşette kendisini gösterir" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyon Çağın En Büyük Baş Belası

Bilgi akışının hızlandığı ancak dezenformasyonun bir tehdit haline geldiği günümüzde gazeteciliğin bir pusula görevi gördüğünü vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Doğru ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı üç kez dolaşır. Ne yazık ki bugün 'hakikat ötesi çağ' adı verilen bir dönemin içindeyiz. Ülkemize yönelik beşinci kol faaliyetlerini, algı mühendisliklerini ve karalama kampanyalarını sizlerin güçlü desteğiyle engelleyeceğimize inanıyorum. Bir kelimenin, bir yazının nereye varacağının sınırı belirsizdir. Seçtiğiniz kelimelerle bu tehditlerin önüne geçmeniz son derece mühimdir."

Küresel Sistem Tarihi Bir Kırılma Yaşıyor

Bölgedeki çatışmalara ve İsrail'in saldırgan tutumuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "İsrail'in koçbaşılığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşanıyor. Masum çocuklar katlediliyor, insanlar topraklarından sürülüyor. İsrail, hiçbir yetkisi olmadığı halde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor. Gazze, Yemen, Lübnan ve İran'ı hedef alan saldırıların amacı sadece güvenlik değildir. Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla bölgemiz felakete sürükleniyor. Bu barbarlığın tüm dünyaya anlatılması önemlidir. Artık ufkumuzu genişletmeli, sınırlarımızın ötesinde de takip edilen güçlü medya organlarına sahip olmalıyız."

Eski Türkiye'nin Medya Düzeni Geride Kaldı

Türkiye'nin geçmişte maruz kaldığı medya vesayetine de değinen Erdoğan, "Manşetleriyle hükümet kurup deviren medya baronları artık eski Türkiye'de kaldı. Kalemini güç odaklarına kiralayan silahşörler geride kaldı. Haber bültenlerinde dindar öğrencilerin hedef gösterildiği o karanlık günler artık mazi oldu. Bugün her bakımdan daha özgür, daha çoğulcu ve daha renkli bir basın iklimine sahibiz. İmtiyazlarını kaybedenler rahatsız olsa da o eski günlerin hortlatılmasına izin vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

HABER-KAYNAK: TEKHA