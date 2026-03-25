Sıfır Atık Vakfı ve ilgili kurum temsilcileri, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile bir araya geldi.

Vali Orhan Tavlı’ya Bilgilendirme Yapıldı

Sıfır Atık Vakfı Danışmanı Yavuz Yetim’in yanı sıra kamu kurumları ve üniversitelerden üst düzey isimlerin yer aldığı heyet, Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Ziyarette çevre, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Çalıştaylar Samsun’da Düzenlenecek

Görüşmede, Sıfır Atık Hareketi kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen “Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” hakkında bilgi verildi. “Yerelden Ulusala İsraf ve Atık” temasıyla gerçekleştirilecek çalıştayların Samsun ayağında çevre temalı faaliyetlerin hayata geçirileceği belirtildi.

Çevre Bilincinin Artırılması Hedefleniyor

Program kapsamında, atıkların azaltılması, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir çevre politikalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların ele alınacağı ifade edildi.

SAMSUN / TEKHA