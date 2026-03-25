Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Siyaset Tarihinin En Kalitesiz Siyaseti"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, CHP lideri Özel'in hem iç hem de dış politikada sürekli yanlış tutum sergilediğini savundu. Çelik, Özel'in kullandığı dili eleştirerek şu ifadeleri kullandı:



"CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor ve en 'çirkin' dilini kullanıyor. Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı. Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği kendisine yakıştığı için Özgür Özel’e iade ediyoruz."

"Yabancıların Amaçladığı Şeyler Özel’in Siyaseti Oluyor"

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ve Türkiye'nin çevresinde çok sayıda savaşın sürdüğünü hatırlatan Çelik, muhalefetin savunma kapasitesine yönelik eleştirilerini "siyasi düşkünlük" olarak nitelendirdi. Çelik, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel’in siyaseti oluyor. Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler. Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler, milletimiz için güvencedir."

"Provokasyonlara Geçit Vermeyeceğiz"

Siyasi fitne ve provokasyonlara karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurgulayan AK Parti Sözcüsü, dünyanın içinde bulunduğu kritik dönemde dıştan gelen saldırılara olduğu kadar içteki siyasi oyunlara da müsaade etmeyeceklerini belirtti.

ANKARA / TEKHA