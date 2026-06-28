Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde serinlemek amacıyla gölete giren 15 yaşındaki Mert Efe Şahin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olay, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar beldesinde meydana geldi.

Gelen bilgiye göre Mert Efe Şahin, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği gölette bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, polis dalgıç ekipleri gölette arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Mert Efe Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Şahin'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla inceleme sürüyor.