Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Özgür Celbek, kentteki görevine başladı. Adıyaman Adliyesi'nde ilk mesai gününde karşılanan Celbek, yayımladığı mesajda hukukun üstünlüğü, tarafsızlık, bağımsızlık ve vatandaşların adalete güveninin güçlendirilmesi yönünde kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, ilk görev gününde Adalet Komisyonu Başkanı Bedri Aydoğan, Başsavcı Vekilleri Mehmet Hakan Doğan ve Ali Ergezen'in yanı sıra hâkimler, Cumhuriyet savcıları, idari yöneticiler ve adliye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

Göreve başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle anan Celbek, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.

Celbek, yargı teşkilatının hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda görevini sürdürmeye devam edeceğini belirterek, adaletin toplumsal huzur, güven ve birlikte yaşama iradesinin en güçlü teminatı olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hukukun üstünlüğünden, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden taviz vermeden görev yapacaklarını belirten Celbek, insan haklarına saygılı, şeffaf, etkin ve erişilebilir bir adalet anlayışıyla çalışacaklarını kaydetti.

Vatandaşların adalete olan güvenini daha da güçlendirmek için tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte özveriyle görev yapacaklarını ifade eden Celbek, görev süresi boyunca hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda adaletin gecikmeden ve hakkaniyetle tecelli etmesi için gayret göstereceklerini, kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirtti.