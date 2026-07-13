Adıyaman İl Özel İdaresi, merkez ilçeye bağlı Durukaynak Köyü'nde (Pişnik) yürüttüğü BSK sıcak asfalt ve kilitli parke çalışmalarına devam ediyor. Merkez bölgesinde planlanan 38 kilometrelik BSK sıcak asfalt programının 21 kilometresi tamamlanırken, kalan güzergâhlarda çalışmalar program doğrultusunda sürdürülüyor. Çalışmalarla köy yollarının daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Durukaynak Köyü'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını belirtti.

Göktaş, İl Özel İdaresi olarak BSK sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra kendi tesislerinde üretilen kilitli parke taşlarının da köy içi ulaşımda kullanıldığını ifade etti.

Merkez bölgesinde planlanan 38 kilometrelik BSK sıcak asfalt programının 21 kilometresinin tamamlandığını belirten Göktaş, kalan güzergâhlarda çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini söyledi.

Şehrin merkezinden ilçelerine, beldelerinden köylerine kadar altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak : PERRE