Adıyaman Millet Bahçesi'nde bulunan bazı yapıların camları kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlanarak kırıldı. Olayın ardından bölgeden kaçan şahısların neden olduğu zarar tepki çekerken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye gelen kimliği belirsiz bir grup, ellerine aldıkları taşlarla bahçe içerisindeki bazı yapıların camlarına saldırdı.

Atılan taşlar nedeniyle camlar kırılırken, şüpheliler olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

Millet Bahçesi'ndeki yapılarda maddi hasar meydana gelirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.