Adıyaman'da sıkça görülmeye başlanılan lağım fareleri korkutuyor.

Şanlıurfa'da 2 Bin 558 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da 2 Bin 558 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Adıyaman'da son zamanlarda görülmeye başlayan lağım farelerinden dolayı vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Bahçelievler Mahallesi'nde görülen lağım faresini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşlar, son zamanlarda bu tür olaylara sıklıkla denk geldiklerini dile getirdi. Daha önceden bu tür durumların Adıyaman'da yaşanmadığını son zamanlarda sıklıkla yaşandığını söyleyen vatandaşlar, ilaçlama çalışmalarının sıklaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA