Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hizmet veren mobil sigara bırakma polikliniği, köy köy dolaşarak sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yerinde danışmanlık hizmeti veriyor. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı ve Halk Sağlığı Birimi bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında mobil poliklinik aracıyla kırsal mahallelere ulaşan sağlık ekipleri, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yaparken sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlara da kişiye özel destek sunuyor. Hem köy ziyaretlerinde hem de Kahta Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde sürdürülen hizmetlerle vatandaşların sigarayı bırakma sürecinin daha bilinçli ve planlı ilerlemesi hedefleniyor.

Dr. Mehmet Mesut Şan, sigarayı bırakmaya karar veren her danışanla yaklaşık 30-40 dakika süren görüşmeler yaptıklarını belirterek, bağımlılık düzeyini uluslararası ölçeklerle değerlendirdiklerini ve sigara kullanımını tetikleyen nedenleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını söyledi.

Şan, mevcut sağlık durumu, tedaviye uyum ve poliklinik değerlendirmelerini birlikte ele alarak her danışan için kişiye özel tedavi planı oluşturduklarını ifade etti. İhtiyaç duyulması halinde devlet tarafından ücretsiz sunulan ilaçlardan da yararlanılabildiğini belirten Şan, sigarayı bırakmaya kesin karar veren tüm vatandaşları polikliniğe başvurmaya davet etti.

Sigaranın birçok ciddi hastalık için önemli risk oluşturduğunu hatırlatan Şan, sağlıklı bir yaşam için aktif ve pasif sigara dumanından uzak durulmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Sigara Bırakma Polikliniği'nden destek alan 61 yaşındaki Kemal Şahin ise uzun yıllardır sigara kullandığını ve bırakmakta zorlandığını belirterek, doktorunun desteğiyle altı gün içerisinde sigarayı bıraktığını söyledi. KOAH hastası olduğunu ifade eden Şahin, sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat nefes aldığını, yemeklerin tadını daha iyi aldığını ve kendisini daha sağlıklı hissettiğini dile getirdi.

Kahta Devlet Hastanesi yetkilileri ise mobil sigara bırakma polikliniği hizmetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini ve sigarayı bırakmak isteyen herkesi destek almaya davet etti.

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