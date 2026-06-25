Adıyaman merkeze bağlı Taşpınar Köyü'nde hasat çalışmaları sırasında çıkan yangında bir biçerdöver kullanılamaz hale geldi. Kısa sürede büyüyen alevler tarım arazisine de sıçrarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Taşpınar Köyü'nde ekili arazide yürütülen hasat çalışmaları sırasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle biçerdöverden yükselen alevleri fark eden sürücü, ilk müdahaleyi yaptı.

Kısa sürede büyüyen yangın biçerdöveri tamamen sararken, çevredeki tarım arazisinde de yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken biçerdöverde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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