Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC), aylık yönetim kurulu toplantısını Kahta ilçesinde gerçekleştirdi. AGC Başkanı Zeki Dişkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda cemiyetin kurumsal çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele ve Türkiye'nin terör sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya yönetim kurulu üyeleri katılırken, birkaç saat süren görüşmelerde cemiyetin önümüzdeki dönemde yürüteceği faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri ve ülke gündemindeki önemli başlıklar ele alındı.

Toplantının ardından açıklama yapan AGC Başkanı Zeki Dişkaya, üç ana başlık üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduklarını belirterek alınan kararların hem cemiyet hem de kamuoyu açısından önem taşıdığını söyledi.

Konuşmasının başında kısa süre önce hayatını kaybeden AGC Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kaya ile Kahta'nın usta kalemlerinden Hacı Bozkurt'u rahmet ve minnetle anan Dişkaya, merhumlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Toplantıda ilk olarak AGC'nin kurumsal yapısını güçlendirecek proje çalışmaları ele alındı. Bu kapsamda bir proje ekibinin oluşturulmasına karar verildi.

Dişkaya, oluşturulan proje ekibinde İsmail Kaya, Ahmet Çelik ve Hasan Kaya'nın görev alacağını belirterek, "Cemiyetimizin bundan sonraki süreçte hayata geçireceği sosyal, kültürel ve mesleki projelerin planlaması bu ekip tarafından yapılacak. Yol haritamız oluşturulacak ve gazetecilik mesleğinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar önceliklendirilecek." dedi.

Toplantının ikinci önemli gündem maddesinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu belirten Dişkaya, bağımlılık sorununun yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumun tamamını etkileyen ciddi bir sosyal problem haline geldiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla çözülemeyeceğini ifade eden Dişkaya, ailelerin bilinçlendirilmesi, eğitim faaliyetlerinin artırılması ve tedavi imkânlarının yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Adıyaman'da bağımlılık tedavi merkezinin bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirten Dişkaya, şöyle konuştu:

"Sigara bağımlılığından kurtulmak bile büyük bir mücadele gerektiriyor. Uyuşturucu bağımlılığı ise çok daha ağır sonuçlar doğuran bir hastalıktır. Bu nedenle bağımlı bireylerin profesyonel tedavi desteği almadan bu illetten kurtulmaları oldukça zordur. Sadece yakalayıp cezaevine göndermek sorunun nihai çözümü değildir. Bağımlılığın tedavi edilmesi ve kişilerin yeniden topluma kazandırılması gerekiyor. Bu nedenle Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğümüzün öncülüğünde ilimizde vakit kaybedilmeden tam donanımlı bir bağımlılık tedavi merkezinin hizmete açılması büyük önem taşımaktadır."

Toplantıda ayrıca Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır gündeminde yer alan terör sorunu da değerlendirildi. Dişkaya, toplumun huzur ve güvenliği açısından kalıcı çözümlerin önemine dikkat çekti.

Devlet tarafından yürütülen barış ve normalleşme sürecinin sağduyu içerisinde ilerlemesi gerektiğini belirten Dişkaya, yıllardır süren çatışmaların binlerce insanın hayatına mal olduğunu hatırlatarak, "Bu ülkenin artık acılarla değil, kardeşlik, birlik ve beraberlikle anılmasını istiyoruz. Kimse kandan, silahtan ve gözyaşından medet ummaz. Emperyalist güçlerin bölgemizde oluşturmak istediği ayrışmalara karşı toplum olarak birlik içinde olmalıyız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi kutsallaştırmadan ortak akıl ve toplumsal uzlaşıyla kalıcı barışın sağlanması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda yönetim kurulu üyeleri, alınan kararların hayata geçirilmesi ve belirlenen çalışma takviminin uygulanması konusunda görüş birliğine vardı. AGC'nin önümüzdeki süreçte hem mesleki hem de toplumsal sorumluluk projelerine ağırlık vereceği bildirildi.

Toplantıya Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, Başkan Vekili Yusuf Dündar, Başkan Yardımcıları Mahmut Hallaç, Tarık Önder, Hasan Kaya ve Hakan Çalışkan, Genel Sekreter Mustafa Alkuş, Genel Sekreter Yardımcıları Yunus Yaşar ile Gaffar Çur, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Yavuz, İsmail Kaya, Burak Cansel, Vahap Dişkaya ve Ahmet Çelik katıldı.

Haber: İsmail Kaya