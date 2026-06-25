TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların güvenli ve nitelikli spor eğitimi almasının önemine dikkat çekerek yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yaz spor okullarının denetimlerinin artırılması, eğitmenlerin yeterliliklerinin titizlikle incelenmesi ve çocukların güvenli ortamlarda spor yapabilmesi için ilgili kurumlara çeşitli çağrılarda bulunuldu.

Yusuf Babar, yaz tatili döneminde ailelerin çocuklarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirdiğini belirterek, sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Bazı yaz spor okullarının yeterli denetim olmadan faaliyet göstermesinin ailelerde kaygıya neden olduğunu ifade eden Babar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin bu konuda etkin denetim mekanizmaları oluşturması gerektiğini söyledi.

Babar, spor eğitimi veren kurumların gerekli yetki belgelerine sahip olup olmadığının düzenli olarak kontrol edilmesini isterken, antrenör ve eğitmenlerin diplomaları, antrenörlük belgeleri, mesleki yeterlilikleri ve çocuklarla iletişim becerilerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, spor eğitmenlerinin yalnızca teknik bilgiye sahip olmasının yeterli olmadığı, çocuk psikolojisini bilen, pedagojik yaklaşımı güçlü ve örnek davranışlar sergileyen kişilerden oluşmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Velilere de çağrıda bulunan Babar, çocukların gönderileceği spor okulları seçilirken yalnızca ücret veya konumun değil, kurumun yetki durumu, güvenlik şartları ve eğitmenlerin yeterliliklerinin de araştırılması gerektiğini kaydetti.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının dikkate alınmasının önemine değinen Babar, spor malzemelerinin sağlık standartlarına uygun olması, antrenmanların günün en sıcak saatlerinde yapılmaması ve çocukların yaş gruplarına uygun programlarla çalıştırılması gerektiğini vurguladı.

Mahallelerde belediyelere ait atıl durumdaki halı sahalar ve spor alanlarının yeniden kullanıma açılmasının çocukların spora yönlendirilmesine katkı sağlayacağını belirten Babar, belediyeler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri arasında daha güçlü iş birliği kurulmasını önerdi.

Açıklamasında, spor tesislerinde branşlarına uygun antrenörlerin görevlendirilmesi ve çocukların güvenli ortamlarda ücretsiz ya da uygun maliyetlerle spor yapabilmesinin önemine değinen Babar, tüm kurumların ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Yusuf Babar, çocukların sağlıklı, güvenli ve verimli bir yaz dönemi geçirebilmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, belediyeler, spor kulüpleri, antrenörler ve velilerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

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