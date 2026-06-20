Adıyaman’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tutarken, okul çevrelerinde heyecan dolu anlar yaşandı. Adaylar güvenlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alınırken, aileler ise okul önlerinde çocuklarını beklemeye başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da YKS heyecanı sabah saatlerinde başladı. Kentin farklı noktalarında bulunan sınav merkezlerine gelen adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınav binalarına giriş yaptı.

Saat 10.15’te başlayan sınavla birlikte öğrenciler üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşabilmek için ter dökmeye başladı.

Sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, birçok aile çocuklarını sınav merkezlerine kadar uğurladı. Bazı velilerin heyecanı öğrenciler kadar dikkat çekti.

Adıyaman genelinde sınavın huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirleri artırıldı. Polis ekipleri okul girişlerinde ve çevresinde görev yaparken, trafik akışının aksamaması için çeşitli önlemler alındı.

Sınavın başlamasının ardından veliler okul çevrelerinde bekleyişlerini sürdürürken, öğrencilerin sınavdan çıkacağı saati sabırsızlıkla bekledi.

Üniversite eğitimine adım atmak isteyen binlerce aday için büyük önem taşıyan YKS’nin ilk oturumu, Adıyaman’da sakin ve sorunsuz bir şekilde başladı.