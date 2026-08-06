Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, sağlık sorunları ve ailevi gerekçeler nedeniyle görevinden ayrıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 Nisan 2024 tarihinden bu yana Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tırpan'ın, sağlık sorunları ve ailevi gerekçeleri nedeniyle görevinden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Tırpan'ın görev süresi boyunca belediyeye ve kente sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşamında sağlık ve esenlik temennisinde bulunuldu.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, '24 Nisan 2024 tarihinden bu yana Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Tırpan, sağlık sorunları ve ailevi gerekçeleri nedeniyle belediye başkan yardımcılığı görevinden ayrılmıştır. Görev süresi boyunca belediyemize ve kentimize sunduğu katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık ve esenlikler diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yer verildi.