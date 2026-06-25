Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir parkta yaşanan olayda iki kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.A. (23) ile M.E.G. (23) bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavganın çıkış nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlattı.

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