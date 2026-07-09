Adıyaman'ın ulaşım ağındaki önemli güzergâhlardan 3. Çevre Yolu'nda yenileme ve asfaltlama çalışmaları hız kazandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahada sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten yolun mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Kent içi ulaşımı rahatlatması hedeflenen güzergâhta ekiplerin yoğun mesai yaptığını belirten Tutdere, 3. Çevre Yolu'nun kuzey şeridi için tarih verdi. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini aktaran Başkan Tutdere, kuzey şeridinin 15 Temmuz'a kadar tamamen bitirilerek vatandaşların kullanımına açılmasının hedeflendiğini söyledi. Belediye ekiplerinin yaz dönemindeki çalışma temposunu artırdığını kaydeden Tutdere, ana arterlerde gündüz, altyapısı tamamlanan ara sokaklarda ise akşam saatlerinde asfalt çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3. Çevre Yolu'ndaki yenileme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Sahadaki uygulamaları inceleyen Başkan Abdurrahman Tutdere, çalışmaların geldiği aşamayı teknik ekiple değerlendirdi.

Tutdere, “Şu an 3. Çevre Yolu'ndayız ve buradaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hedefimiz, 15 Temmuz tarihine kadar 3. Çevre Yolu'nun kuzey şeridini tamamen bitirip halkımızın hizmetine açmaktır” dedi.

Kent genelindeki yol çalışmalarına ilişkin bilgi veren Tutdere, ana arterlerde asfalt seriminin devam ettiğini, ara yollarda ise yama ve sathi kaplama uygulamalarının yürütüldüğünü belirtti.

Ekipler Çift Vardiya Sahada

Yaz dönemindeki çalışma süresini daha etkin değerlendirmek amacıyla ekiplerin çift vardiya görev yaptığını aktaran Başkan Tutdere, Yeni Mahalle'de altyapısı tamamlanan ara sokaklardaki asfalt çalışmalarının akşam saatlerinden gece 23.00'e kadar devam ettiğini söyledi.

Tutdere, “Yeni Mahalle'de altyapısı tamamlanan ara sokaklarımızda asfaltlama çalışmalarımızı akşam saatlerinden gece 23.00'e kadar sürdürüyoruz. Gündüzleri ise ana arterlerde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen çalışmalara değinen Başkan Tutdere, belediyenin tüm birimleriyle sahada görev yaptığını belirterek, modern ve yaşanabilir bir Adıyaman hedefi doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kaynak : PERRE