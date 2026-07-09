Adıyaman merkez ilçeye bağlı Güneşli Köyü'nde köy içi yolların ulaşım şartlarını iyileştirmek amacıyla yürütülen kilitli parke taşı çalışmaları tamamlandı. Adıyaman İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, kurumun kendi üretim tesislerinde imal edilen kilitli parke taşları köy yollarına döşendi. Yol yüzeylerinin yenilenmesiyle köy içinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirildiği belirtilirken, tamamlanan üstyapı çalışması köy yollarına daha düzenli bir görünüm kazandırdı. İl Özel İdaresi, kırsal yerleşim alanlarındaki yol standartlarını yükseltmek ve vatandaşların günlük yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla hazırlanan yatırım programı doğrultusunda benzer çalışmaların Adıyaman genelinde sürdürüleceğini bildirdi.

Güneşli Köyü'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, Adıyaman İl Özel İdaresi'nin kendi tesislerinde ürettiği kilitli parke taşları kullanıldı. Ekiplerin köy içi yollarda yürüttüğü döşeme işlemlerinin tamamlanmasıyla çalışma yapılan güzergâhlar yenilendi.

Kilitli parke taşı uygulamasının ardından köy içi yolların daha güvenli, konforlu ve düzenli bir yapıya kavuştuğu belirtildi.

Adıyaman İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya ve kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik yol ve üstyapı yatırımlarının il genelinde devam ettiği bildirildi.

Kırsal yerleşim alanlarındaki ulaşım standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların belirlenen program kapsamında sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak : PERRE