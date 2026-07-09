Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından gelen kedi sesi, çevredeki vatandaşları harekete geçirdi. Aracın motor bölümüne giren yavru kediyi fark eden sürücü ve vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Yapılan tüm denemelere rağmen motor aksamının arasına giren yavru kediye ulaşılamayınca itfaiye ekiplerinden destek istendi. Bölgeye gelen ekipler, yavru kediye zarar vermeden ulaşabilmek için motor kısmında dikkatli bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 30 dakika süren kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarma çalışmasını takip eden vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Olay, Karapınar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde yaşandı. Motor kısmından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, sesin kaynağını kontrol ettiklerinde yavru kedinin aracın motor bölümüne girdiğini fark etti.

Sürücü ve çevrede bulunan vatandaşlar, yavru kediyi kendi imkânlarıyla çıkarmaya çalıştı. Uzun süren uğraşlardan sonuç alınamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Otomobilin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, motor aksamının arasında kalan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin zarar görmemesi için dikkatli hareket eden ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yavru kedi yeniden doğaya bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar, kurtarma çalışmasını gerçekleştiren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE