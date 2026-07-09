Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde 2 katlı binanın damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen 25 yaşındaki A.T. yaralandı. Olay, 2933 Sokak'ta meydana gelirken, gencin düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan A.T., tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede sağlık ekiplerinin kontrol ve tedavisine alınan gencin yaşadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın, A.T.'nin binanın damında bulunduğu esnada dengesini kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Gelen bilgiye göre olay, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi 2933 Sokak'ta yaşandı. A.T. (25), 2 katlı binanın damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Düşme sonucu yaralanan A.T.'yi fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.