Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde otluk alanda başlayarak çevredeki bahçelere yayılan yangının yol açtığı zarar, sabahın ilk saatlerinde daha net görüldü. İmam-ı Azam Cami yakınlarında çıkan ve kısa sürede geniş alana yayılan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, saatler süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Günün aydınlanmasıyla bahçelerde yapılan kontrollerde çok sayıda ağacın yangından zarar gördüğü, tavuk ve horoz gibi bahçede bulunan çok sayıda hayvanın ise yanarak telef olduğu belirlendi. Gece boyunca alevlerle mücadele edilen bölgede yangının bıraktığı hasar gün ışığıyla ortaya çıkarken, ekiplerin yangının nasıl başladığını belirlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde İmam-ı Azam Cami yakınlarındaki otluk alanda gece saatlerinde başladı. Otluk alandaki alevler çevrede bulunan bahçelere kadar ulaştı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevrede daha geniş bir alana yayılması önlenerek yangın söndürüldü.

Sabah saatlerinde bahçelerdeki zarar daha net ortaya çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda ağaç zarar görürken, bahçede bulunan tavuk ve horoz gibi çok sayıda hayvanın yanarak telef olduğu belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik araştırmalar sürüyor.