Siirt'in Kurtalan ilçesinde bahçede çalışırken aniden rahatsızlanan 60 yaşındaki Abdullah G., sağlık ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle tekneyle ambulansa ulaştırılarak hastanede tedavi altına alındı.
Ilısu Baraj Gölü karşısında bulunan Çelikeşbaşı köyünde bahçesinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlanan Abdullah G.'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ulaşımın zorlu olması nedeniyle köye gölden tekneyle ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hasta, sedyeyle tekneye alınarak kıyıda bekleyen ambulansa taşındı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hasta, tekneyle kıyıya taşındıktan sonra ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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