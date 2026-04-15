Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri arasında birlik, beraberlik ve motivasyonu artırmak amacıyla badminton turnuvası düzenlendi.

Büyük ilgi gören turnuva, kadınlar, erkekler ve karışık (mix) çiftler kategorilerinde gerçekleştirildi. Kurum personellerinin yoğun katılım sağladığı organizasyonda, müsabakalar çekişmeli ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Final karşılaşmalarını Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat da takip etti.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Yardımcısı Karataş ve İl Müdürü Polat tarafından takdim edildi.

Turnuva sonunda tüm katılımcılar tebrik edilirken, organizasyonun kurum içi dayanışmayı güçlendirdiği ve çalışanların motivasyonuna katkı sunduğu vurgulandı.