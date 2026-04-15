Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Karapınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Balıbay'ı ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında, mahalleye yönelik talepler ve öncelikler hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldığı bildirildi.

Başkan Tutdere, ziyaretin ardından yapımı devam eden Atatürk Parkı sahasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

30 dönümlük arazi üzerine inşa edilen parkın tamamlanmasıyla birlikte, söz konusu alanın Adıyaman halkı için yeni bir yaşam alanı olarak hizmet vermesi ve şehre nefes aldıran bir sosyal alan niteliği kazanması hedefleniyor.

