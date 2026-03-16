Adıyaman Üniversitesi, yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki çalışmalarının karşılığını kurumsal akreditasyon başarısıyla aldı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Adıyaman Üniversitesi 2 yıllık koşullu kurumsal akreditasyon almaya hak kazandı.

Aralık 2025'te gerçekleştirilen dış değerlendirme sürecinde üniversite; liderlik, kalite ve yönetişim, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı başlıklarında kapsamlı bir şekilde incelendi.

YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirmelerde üniversitenin yönetim sistemi, kalite güvencesi uygulamaları, eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma-geliştirme çalışmaları, uluslararasılaşma süreçleri ve toplumsal katkı faaliyetleri kalite standartları açısından detaylı biçimde değerlendirildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada kurumsal akreditasyonun üniversite için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 'Üniversitemizin YÖKAK tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda kurumsal akreditasyon almaya hak kazanması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, üniversitemizde yerleşmiş olan kalite güvencesi anlayışının ve tüm birimlerimizin özverili çalışmalarının somut bir sonucudur' ifadelerini kullandı.

Kurumsal akreditasyonun üniversitenin akademik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Keleş, 'Bu süreç, Adıyaman Üniversitesinin ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacaktır' dedi.

Rektör Keleş, süreçte emeği geçen üniversite senato üyeleri başta olmak üzere tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek, 'Üniversitemizin kalite odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK