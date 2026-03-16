Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hallaç, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa rehber olmak üzere indirilmeye başlandığı bu mübarek gecenin İslam âlemi için büyük bir rahmet ve bereket vesilesi olduğunu belirtti.

Kadir Gecesi'nin manevi önemine dikkat çeken Başkan Hallaç, 'Kur'an-ı Kerim'in insanlığa rehber olmak üzere indirilmeye başlandığı mübarek Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bin aydan daha hayırlı olan bu kutlu gece, bizlere Kur'an'ın yalnızca tilavet edilen bir kitap değil; insanlığa adaleti, merhameti ve hakkaniyeti öğreten ilahi bir rehber olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır' diyen Başkan Hallaç, Kur'an'ın çağlar üstü mesajlarının insanlık için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Dünyada yaşanan savaşlara ve adaletsizliklere de değinen Başkan Hallaç, 'Savaşların, zulmün ve adaletsizliğin insanlığın vicdanını yaraladığı bir dünyada, Kur'an'ın çağlar üstü mesajını yeniden anlamaya ve hayatımızın merkezine yerleştirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz' dedi.

Kadir Gecesi'nin birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni eden Başkan Hallaç, 'Bu mübarek gecenin kalplerimizi Kur'an'ın nuru ile diriltmesine, ümmet bilincimizi güçlendirmesine, Gazze'de ve zulme uğrayan tüm İslam coğrafyasında akan gözyaşlarının dinmesine vesile olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda dua eden Başkan Hallaç, 'Rabbim bu kutlu gecede yapılan duaları kabul eylesin; bizleri Kur'an'ı daha çok okuyan, daha derin anlayan ve hayatına rehber edinen kullarından eylesin. Kadir Gecemiz mübarek olsun' dedi.

Başkan Hallaç, tüm hemşehrilerinin ve İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK