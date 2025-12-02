Besni Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediyenin araç filosuna hizmetlerde kullanılmak üzere 2 adet Ford Çift Kabin Transit ve 2 adet Ford Tourneo Courier eklendi. Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, yeni alınan araçları yerinde inceleyerek, araçların ilçeye kazandırılmasının hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Başkan Alkan, yeni araçların Besnili hemşerilere hayırlı olmasını dileyerek, 'Vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili şekilde hizmet edebilmek adına Belediyemizin öz kaynakları ile araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE