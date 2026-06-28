Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilin el freninin çekilmemesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Hareket eden araç istinat duvarından aşağı düşerken, panikle araçtan atlayan bir kişinin ayağının üzerinden otomobil geçti. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 808. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, park halindeki otomobilin arka koltuğunda bulunan Ayşe E. ile Emine U., aracın aniden hareket etmesiyle panik yaşadı. El freninin çekilmediğini fark eden Emine U., kapıyı açarak araçtan atladı. Bu sırada otomobilin tekeri Emine U.’nun ayağının üzerinden geçti.

Kontrolden çıkan otomobil daha sonra istinat duvarından aşağı düştü. Kazada araçta bulunan Ayşe E. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın oluş şekliyle ilgili inceleme başlatıldı.