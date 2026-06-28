Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Ağveren Köyü'nde yürütülen kilitli parke taşı çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmayla köy yolları ve sokaklar daha düzenli, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşurken, kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların il genelinde sürdüğü bildirildi.

İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında köy yolları ve sokaklarda kilitli parke taşı döşemeleri tamamlandı. Kurumun kendi tesislerinde üretilen parke taşlarının kullanıldığı çalışmayla kırsal bölgelerde ulaşım standartlarının yükseltilmesi hedeflendi.

Ağveren Köyü Muhtarı Orhan Yıldırım, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Tüm yollarımızı ve sokaklarımızı tozdan, çamurdan kurtardı." ifadelerini kullandı.

Köy sakinleri de çalışmanın tamamlanmasının ardından yolların daha kullanışlı hale geldiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Özel İdaresi yetkilileri ise kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların program dahilinde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE