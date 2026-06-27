Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan K-2B Konteyner Kent'te faaliyet gösteren esnaf, 30 Haziran'da sona erecek tahliye süresi öncesinde yetkililere çağrıda bulundu. Yaklaşık üç yıldır konteyner iş yerlerinde hizmet verdiklerini belirten esnaf, yüksek kira bedelleri ve uygun iş yeri bulamamaları nedeniyle tahliye süresinin uzatılmasını talep etti.

Depremin ardından oluşturulan konteyner kentlerde ticari faaliyetlerini sürdüren esnaf, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yeni iş yeri kiralayabilecek durumda olmadıklarını dile getirdi.

"30 Haziran'da Gidecek Yerimiz Yok"

Konteyner kentte market işleten Mehmet Ekinci, depremden sonra iş yerlerinin yıkıldığını ve üç yıldır konteynerde faaliyet gösterdiklerini belirterek, tahliye süresinin en az bir yıl uzatılmasını istedi.

Ekinci, "30 Haziran'da gidecek yerimiz yok. İş yeri kiraları çok yüksek. Eski iş yerlerimiz tamamlandığında mahallemizde faaliyetimizi sürdürebileceğiz. Şu an çarşıdaki kiralar bütçemizi aşıyor. Belirsizlik içerisindeyiz, bize biraz daha zaman tanınmasını istiyoruz." dedi.

"Ürünlerimizi Koyacak Yerimiz Yok"

İş yerlerinin tahliye edilmesi halinde ellerindeki ürünleri muhafaza edecek alanlarının da bulunmadığını belirten Ekinci, yetkililerden uygun bir yer gösterilmesini talep etti.

Ekinci, bugüne kadar destek veren kurumlara teşekkür ederek, "Kimseyi suçlamıyoruz. Sadece mağdur olmamak için biraz daha süre istiyoruz. Kendimizi toparlayabilmemiz adına zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Buradan Çıkarsam Çalışamayacağım"

Konteyner kentte terzilik yapan Nurten Reşber de tahliye sonrası işini sürdüremeyeceğini belirterek, kendisine iş yeri yerine konut verildiğini, yüksek kira bedelleri nedeniyle dükkân kiralayamadığını söyledi.

Esnaf Kefalet borcu ile devlet desteği kapsamında aldığı hibeyi ödemeye devam ettiğini ifade eden Reşber, konteynerden ayrılması halinde mesleğini sürdüremeyeceğini ve geçimini sağlamakta güçlük yaşayacağını dile getirdi.